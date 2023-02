Casas de tango em Buenos Aires se unem ao dólar para turistas estrangeiros e baixam suas tarifas

Tango de Buenos Aires

O sistema é voltado a turistas e não residentes, que podem ter acesso a um dólar semelhante ao MEP para liquidar seus consumos em cartões de crédito e débito, segundo o Banco Central, ou seja, é reconhecida uma percentagem bastante superior (quase 90 %) ao custo do dólar oficial, informou o Inprotur.“O tango é um dos principais produtos turísticos da Argentina no mercado internacional, e a maioria dos operadores turísticos estrangeiros que oferecem pacotes turísticos sempre incluem um show de uma casa de tango e, portanto, gerar essa redução nas tarifas será muito benéfico para o turismo receptivo", disse Sossa.Por sua vez, Machi destacou que receberam "muitas consultas de operadoras de turismo estrangeiras, que estão esperando trabalhar com este sistema e, de fato, junto com o Inprotur, a cada feira de turismo que participamos no exterior, estamos comunicando os benefícios de pagar com cartão de crédito na Argentina”.