"O Estado deve estar presente para os problemas que o mercado não resolve", afirma presidente argentino

O presidente Alberto Fernández em Paraná, província de Entre Ríos

"É maravilhoso que o Estado se preocupe em dar moradias decentes para quem precisa, o Estado deve estar presente para os problemas que o mercado não resolve", disse o presidente durante o evento realizado na província de Entre Ríos (leste).Da mesma forma, o chefe de Estado expressou: “Não há melhor momento para um presidente do que quando uma chave é entregue, porque a política é isso, mudar a vida das pessoas para melhor”.Em outro trecho de seu discurso, o chefe de Estado pediu para “sonhar com a utopia da igualdade” e afirmou que o país “tem uma oportunidade porque conta com os recursos que o mundo reclama”."Antes, viver em democracia era uma utopia, hoje estamos comemorando 40 anos de democracia ininterrupta. Hoje os convido a sonhar com a utopia da igualdade, de uma Argentina igualitária", disse o presidente aos funcionários e familiares presentes.