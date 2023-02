Governo argentino suspende aplicação de imposto para importação de camionetes e caminhões

Importação de picapes, vans, furgões e caminhões rígidos

Dessa forma, quem importar esse tipo de veículo pagará o câmbio oficial que fechou sexta-feira em 195,40 pesos. A Lei 27.541 de Solidariedade Social e Reativação Produtiva no Marco de Emergência Pública e suas alterações, incorporou o chamado "Imposto PAÍS" em dezembro de 2019.Em outubro do ano passado, foi determinado que o imposto incluísse as operações de compra de cédulas e divisas em moeda estrangeira realizada por residentes no país para o pagamento de obrigações por importação de mercadorias incluídas nas posições tarifárias da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).Estas posições correspondiam a bens de luxo concentrados em usuários de alto poder aquisitivo e que demandam a aquisição de moeda estrangeira para questões alheias a qualquer cadeia produtiva nacional, bem como a veículos que, por sua configuração, não se destinam a outro uso que não seja o de transporte de mercadorias.