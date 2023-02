Obras premiadas em 2022 pelo Fundo Nacional das Artes são expostas

Casa da Cultura do Fondo Nacional de las Artes (FNA)

Trata-se da "Parte II" da exposição que reúne 16 obras de artistas de diferentes províncias argentinas e foram selecionadas por um júri formado por Lara Marmor, Guadalupe Chirotarrab e Carlos Herrera, encarregados de outorgar o Prêmio Exibição nas categorias Bidimensional, Tridimensional e Fotografia. As obras estão expostas no endereço Rufino de Elizalde 2831, cidade de Buenos Aires, de quintas a domingos, das 14h às 19h, com entrada gratuita.Além de incluir estas obras e artistas, na sala poderá ser visto o Grande Prémio Aquisição que correspondeu a Verónica Gómez pela sua pintura Reina azul y gecko enlutado (óleo sobre tela, 2021); o Prêmio Nacional na categoria Bidimensional para Chiara Girimonti; o Prêmio Nacional na categoria Tridimensional para Mariela Lucrecia Vita e o Prêmio de Fotografia para Cecilia Estalles e Belén Eva Carlocchia, informou o FNA.O objetivo do concurso FNA, que depende do Ministério da Cultura da Nação, é estimular a criação visual e contribuir para o cruzamento de linguagens que permitam ampliar os limites da arte contemporânea em todo o país. Os prêmios, divididos em três categorias e cinco regiões, buscam ativar a cena a partir de uma perspectiva federal que leve em conta abordagens diversas e multidisciplinares que compõem a identidade de nossa cultura.