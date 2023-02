Espetáculos

06-02-2023 14:16 - ESPETÁCULOS

A festa eletrônica Get Lost chega a Buenos Aires

A festa eletrônica Get Lost acontecerá em Buenos Aires no dia 25 de fevereiro no centro de shows Madero Boardwalk, com 12 horas de duração que abrangerá três cenários e um line up como DJ principal da produtora brasileira Vintage Culture.