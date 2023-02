Política

O presidente Fernández expressou a solidariedade da Argentina após o terremoto na Turquia e na Síria

O presidente Alberto Fernández expressou a solidariedade da Argentina com a Turquia e a Síria perante o terremoto que causou inúmeras mortes em ambas as nações e afirmou que as embaixadas do país "estão à inteira disposição".