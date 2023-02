Pesquisa argentina permite operação que marca um acontecimento na história do transplante intestinal

Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas (Conicet)

"Historicamente, os doadores para transplantes intestinais são pessoas que tiveram morte encefálica declarada, mas como seu coração continua batendo, os órgãos continuam recebendo suprimento de sangue; a novidade deste caso é que é a primeira vez que este órgão sólido veio de um doador em assistolia, ou seja, com morte cardíaca", explicou o pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas (Conicet), Pablo Stringa.A intervenção, realizada pela equipe de cirurgia pediátrica do Hospital La Paz de Madrid, permitiu que Emma, uma bebé de 13 meses, recebesse enxertos de intestino de uma dadora com morte cardiocirculatória.O procedimento - que teve que receber autorização da Organização Nacional de Transplantes (ONT) da Espanha- foi possível graças a pesquisas realizadas anteriormente por Stringa junto com sua equipe no Instituto de Estudos Imunológicos e Fisiopatológicos (IIFP, Conicet-UNLP) e do Laboratório de Transplantes da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional de La Plata (UNLP).O especialista explicou que o que se chama de “doação em assistolia” já é feito “para outros tipos de transplantes, como rim, coração, fígado ou pulmão, mas até agora não havia evidências para transplante intestinal”.O projeto que levou a este acontecimento histórico em transplantes durou três anos, foi financiado pela Fundação Mútua Madrileña e apoiado pela Associação Espanhola de ajuda a crianças, adultos e famílias afetadas por Insuficiência Intestinal, transplante multivisceral e nutrição parenteral (NUPA).