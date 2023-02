O Instituto de Promoção Turística apresenta Plano de Ação 2023 para o Brasil

O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli

Em reunião virtual em que estiveram presentes os dez cônsules que conformam a delegação diplomática da referida embaixada, Sosa deu detalhes das 46 ações presenciais que se tornaram uma das mais numerosas que o Inprotur realizou nos últimos anos nesse mercado.O objetivo é fortalecer a promoção argentina e ao mesmo tempo acelerar o crescimento do turismo brasileiro acima dos números pré-pandemia, destacou a entidade nacional por meio de comunicado.O embaixador Scioli destacou que “o plano de promoção turística apresentado pelo Inprotur tem o dobro de ações de 2022. É um compromisso importante para continuar desenvolvendo e atraindo o turismo brasileiro”.Nos últimos 12 meses, 860 mil turistas brasileiros entraram no país, representando 20,7% do total que visitou o país, e nos últimos 6 meses de 2022, o Brasil teve uma recuperação geral de quase 70% da receita em comparação com o mesmo período da pré-pandemia.