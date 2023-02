Ministério da Defesa da Argentina adquire seis novos helicópteros para o Exército e a Força Aérea

O ministro da Defesa, Jorge Taiana

“O objetivo geral desta compra é recuperar a capacidade de operações com helicópteros de montanha, permitindo a utilização de unidades de busca, resgate e salvamento (SAR) na zona da cordilheira e o apoio à comunidade através de evacuações aerossanitárias em caso de catástrofes naturais ou antrópicas", informou o ministério em comunicado.O acordo para seis novos helicópteros Bell 407 GXI foi assinado em dezembro pelo ministro da área, Jorge Taiana, e pelo ministro-chefe da Casa Civil, Juan Manzur, com um representante da Canadian Commercial Corporation.Os helicópteros contam com serviços de treinamento, manuais, ferramentas especiais e equipamentos de apoio terrestre. Dos seis helicópteros de alta montanha, três serão entregues ao Exército Argentino e os demais com configurações particulares à Força Aérea Argentina.