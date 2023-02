"Em muitas províncias há pleno emprego", afirma porta-voz presidencial argentina

A porta-voz da Presidência, Gabriela Cerruti

Cerruti também destacou o anúncio feito pelo ministro da Economia, Sergio Massa, de disponibilizar um fundo de 500 bilhões de pesos para as PMEs. “A duplicação de fundos significa ter $500 bilhões disponíveis para produtores em todo o país, o que somado à redução de 30 pontos de taxa de juros para as PMEs permitirá que elas continuem gerando empregos”, afirmou.Nesse sentido, destacou que “as PMEs estão entre as maiores geradoras de empregos com carteira assinada e registrados na Argentina”, e destacou que “elas são uma parte central do que nos permitiu alcançar este índice de 7 pontos” de desemprego.“Inclusive em muitas províncias já temos índices que são considerados estatisticamente como pleno emprego”, disse Cerruti, destacando que “os números do crescimento, do consumo, do turismo e do emprego continuam registrando taxas históricas muito altas”.