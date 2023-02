Chamada para agregar geração renovável ao sistema elétrico argentino é aberta

Energia eólica

A chamada é realizada pela Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), entidade que convoca regularmente concursos para celebrar contratos de fornecimento de energia renovável e que atuará como compradora de energia em nome de distribuidores e grandes usuários do mercado atacadista.A chamada visa o recebimento de Manifestações de Interesse (MDI) de projetos que contribuam para incorporar energia renovável em pontos da rede de Transporte por Troncos ou Distribuição, com o objetivo de aumentar a participação desse tipo de energia no abastecimento da demanda do Sistema Argentino de Interconexão (SADI) reduzindo no processo os custos e aumentando a confiabilidade do sistema.Em 2022, as energias renováveis (biomassa, eólica, solar, biogás e projetos hidrelétricos de menos de 50 Mw) registraram um aumento na geração de 10,9% em relação a 2021, passando de 17.437 gigawatts-hora (GwH) para 19.340 GwH. Isso permitiu uma participação de 13,33% da geração total e 13,9% no atendimento da demanda, informou a Cammesa.