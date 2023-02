A cantora de jazz Ludmila Fernández apresenta "Cole Porter's Songs"

Ludmila Fernández apresenta "Cole Porter's Songs"

"Cole Porter's Songs" é o nome do show que a cantora e bandleader oferecerá nessa noite 22h45 na sala localizada na rua Uriarte 1658, cidade de Buenos Aires, juntamente com Abel Rogantini no piano, Gonzalo Aldas no contrabaixo e Athos García na bateria.Porter (1891-1964) é um dos grandes compositores e letristas da história da música popular americana, com canções como "Night and Day", "Love for sale", "I've got you under my skin", entre muitas outras, que serão abordadas em versões próprias pelo trio e pela cantora.Com um repertório centrado no jazz, mas que também engloba boleros, bossa e música argentina, Fernández conta com três discos de estúdio: "Now's the time" (2000), "Diverso" (2008) e "Blossom in Swing" (2018).