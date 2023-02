Em janeiro quase 180 mil turistas chegaram em navios de cruzeiro, 10% a mais que na pré-pandemia

Quase 180 mil turistas chegaram à Argentina em cruzeiro

Esses números representam "um grande avanço" no setor e um importante impulso ao turismo, pois evidenciam um aumento de 10%, 17 mil passageiros a mais que chegaram de cruzeiros aos portos de Buenos Aires, Ushuaia e Puerto Madryn, em comparação com janeiro de 2020.Mais de 35 embarcações entraram no Porto de Buenos Aires, recebendo 104.551 passageiros, e para fevereiro há mais 35 chegadas confirmadas, em uma temporada que se estenderá até os primeiros dias de abril.Por sua vez, em Tierra del Fuego até agora chegaram 317 embarcações, que transportaram 61.554 passageiros e estima-se que durante o resto da temporada haverá mais 186 chegadas de navios, aumentando assim o número total de passageiros para 161.500, superando em 8% o número alcançado em 2019/2020, que foi de 131.058 passageiros.Na maioria das vezes, as rotas de cruzeiro mais comuns conectam Brasil, Chile e Uruguai com a Argentina. Uma vez concluído este passeio, alguns desses cruzeiros continuam sua viagem para a Patagônia, seja Puerto Madryn, Ushuaia, Ilhas Malvinas e Antártida.