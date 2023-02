Pesquisadores argentinos estudam a ligação entre câncer, agroquímicos e águas com arsênico

"O que a gente observa é que a mortalidade por câncer nessa região está acima da média nacional, isso nos levou a trabalhar com o câncer e a pensar no cenário ambiental que costuma estar na origem dessas doenças, não como causa única porque existe a interação entre o ambiental e o genético que desempenha um papel fundamental", disse Alejandro Oliva, chefe do Programa de Meio Ambiente e Saúde da Universidade Nacional de Rosario (UNR).A UNR é uma das seis universidades que integram a Rede Interuniversitária de Meio Ambiente e Saúde da Região Central (Redinasce), criada em 2016, juntamente com a Universidade Nacional de Entre Ríos (UNER), a Universidade Nacional de Córdoba (UNC), a Universidade Nacional do Litoral (UNL), a Universidade Nacional de Río Cuarto (UNRC) e a Universidade Nacional de Villa María (UNVM).“A região tem 8 milhões de habitantes, ou seja, quase 20% da população argentina; mas também tem características ambientais particulares que são definidas pelo uso da terra para a agricultura, portanto, indiretamente, pelo impacto de pesticidas e outros agrotóxicos, e pela qualidade da água, que tem muito arsênico", destacou o pesquisador.A título de exemplo, enquanto a taxa de mortalidade nacional por câncer em homens no quinquênio 1992-1996 foi de 152 casos por cem mil habitantes, a taxa de mortalidade para homens residentes na província de Córdoba foi de 172,6, na de Santa Fé de 173 e na de Entre Ríos de 185,9.