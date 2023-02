Esportes

Boca, River e Independiente venceram no início do Campeonato Argentino de Futebol Profissional

Boca Juniors, River Plate, Independiente e San Lorenzo começaram sua participação no torneio da Liga Profissional de Futebol (LPF) da Argentina com vitórias, depois de jogarem a primeira rodada do torneio.