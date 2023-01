Secretário de Indústria afirma que a Argentina tem um dos menores níveis de desemprego da década

O secretário de Indústria argentino, José De Mendiguren

"A Argentina hoje tem um dos níveis de desemprego mais baixos dos últimos nove anos, não chega a 7%", especificou De Mendiguren à imprensa, afirmando que "é claro que há inconvenientes, que têm a ver com dólares e insumos, mas fomos crescendo”.“Durante os 4 anos do governo anterior, a economia caiu sem guerra e sem pandemia. Vamos encerrar o governo com três anos consecutivos de crescimento econômico”, enfatizou o governante.Neste sentido, frisou que "quando tomamos posse atacamos fortemente esta questão e acabámos com uma inflação de 80% quando estimavam 140%", e afirmou que "ainda é muito, mas pretendemos continuar nesse caminho". Ele também analisou os acordos de preços e destacou que eles abrangem “tanto os preços quanto o fornecimento com grandes empresas”.Por sua vez, em relação ao Brasil, disse que os dois países “têm uma abundância de recursos que o mundo precisa”, por isso é necessário “trabalhar juntos e se complementar, para poder comercializar entre nós”.