Presidente Fernández: "Proponho a utopia da igualdade, um país com mais equilíbrio social"

O presidente Alberto Fernández

"Nossa utopia era 'democracia para sempre' e acho que a cumprimos, porque a democracia, além de suas controvérsias, permitiu que a Argentina avançasse", disse o chefe de Estado. "No entanto, não temos a igualdade que queremos e proponho a vocês a utopia da igualdade", acrescentou.O presidente estava acompanhado da secretária de Energia, Flavia Royon; dos presidentes da YPF e da Pampa Energía -Marcelo Mindlin e Pablo González- as duas empresas envolvidas no projeto, e o prefeito local, Mario Secco.Depois de destacar que a produção de gás em Vaca Muerta "multiplicou por três", afirmou que a questão energética surge "em todas as conversas com todos os líderes mundiais". E ao referir-se ao gasoduto Néstor Kirchner, que se encontra em plena fase de construção, disse que quando a primeira fase estiver concluída “teremos dado o primeiro passo para redistribuir o gás para a Argentina e depois para o Brasil”.Ele também destacou o potencial do lítio no norte do país, garantindo que “66% do lítio mundial está na região e se o transformarmos em bens que o mundo demanda, temos uma grande oportunidade”.