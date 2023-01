O capitão da seleção argentina, Lionel Messi

"Teria gostado que o Diego me entregasse a Copa ou pelo menos visse a Argentina campeã mundial com o que ele amava a Seleção. Essa foto teria sido bonita", disse Messi em diálogo com uma rádio local.Messi também reconheceu que se sentiu "de cima" o apoio do ídolo falecido há dois anos e que a música "Muchachos" foi uma bela homenagem."Tanto ele quanto muita gente torcia fortemente e a música foi um 'sucesso' para todo mundo. A música é muito boa, eu tinha falado que gostava muito, mas não tinha se viralizado tanto. Depois aos poucos as pessoas cantaram mais, foi sentido em todo o mundo porque mesmo que eles não falem espanhol, é um ritmo contagiante", destacou.A seguir, o 10 argentino contou o momento do beijo no troféu da Copa do Mundo antes da entrega oficial: “Vi ela lá e não pude deixar de fazer o que fiz. A copa me chamava e me dizia ‘vem me pegar ́. Aí eu vi que estava brilhando naquele lindo estádio e não pensei nisso", afirmou.