Acordos de ciência e tecnologia Argentina-Brasil buscam exportar conhecimento e agregar valor

O presidente Alberto Fernández e seu homólogo do Brasil, Luiz Lula Da Silva

O titular da pasta, Daniel Filmus, e a ministra brasileira, Luciana Barbosa de Oliveira Santos, relançaram há poucos dias o Programa Binacional Brasileiro-Argentino em Ciência, Tecnologia e Inovação, no âmbito da visita ao país do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.Dez dias após a posse da ministra brasileira, foram assinados na Casa Rosada o Programa e o Memorando de Entendimento sobre Cooperação Científica em Ciência do Oceano, que terá duração de cinco anos, com renovação automática.No que diz respeito à cooperação em ciências espaciais, o objetivo da Argentina é oferecer serviços de desenvolvimento e imagens de satélite ao Brasil e realizar lançamentos de satélites entre os dois países, além de "estabelecer uma base no sul" para não "depender das bases nos Estados Unidos”.Pombo lembrou que quando Roberto Salvarezza assumiu a direção do Ministério da Ciência, sua gestão reativou "o Centro Argentino-Brasileiro de Nanotecnologia (CABN) e hoje são cinco novos projetos que estão sendo financiados. Queremos avançar em ciência de dados e inteligência artificial." Além disso, pela primeira vez no Programa, foram estabelecidas missões conjuntas para bases na Antártica.