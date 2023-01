A artista argentina Marta Minujín completa 80 anos: um balanço dos acontecimentos mais destacados de sua carreira pioneira e vanguardista

Marta Minujín

Nascida em Buenos Aires em 30 de janeiro de 1943, a artista que popularizou seu clássico bordão "arte, arte, arte" a níveis inéditos, estudou na Escola de Belas Artes Manuel Belgrano e em 1961 obteve uma bolsa para se estabelecer em Paris, onde em 1963 realizou um dos primeiros marcos de sua carreira, "A destruição".Depois de ganhar a bolsa Guggenheim (1966), mudou-se para Nova York, onde criou o "Minuphone" (1967) -recriado em 2012 pelo Espacio Fundación Telefónica de Buenos Aires-, uma cabine telefônica pública convencional, com sete efeitos especiais que eram produzidos ao fazer uma ligação e que eram acionados aleatoriamente.A primeira obra de grande participação na Argentina seria "El Obelisco de pan dulce" (em novembro de 1979), uma estrutura de 25 metros coberta por 10.000 unidades de panetone, na Feira das Nações.Grande repercussão teve em 1983, nos dias que antecederam a volta da democracia, “O Partenon de Livros”, uma homenagem à acrópole da Grécia, coberta por 20 mil livros que haviam sido proibidos durante a última ditadura civil-militar. A obra foi recriada em 2017 para a prestigiosa exposição Documenta em Kassel, Alemanha.O ano de 1985 seria o ano de outra ação icônica, "O pagamento da dívida externa com milhos, o ouro latino-americano", uma série de fotografias com Andy Warhol no mítico The Factory, em Nova York, onde colocava o milho no chão da entrada e no meio dos milhos duas cadeiras, onde os dois se sentaram, de costas um para o outro.