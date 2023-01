Em fevereiro haverá diferentes expressões do tango em um ciclo livre no Centro Cultural Borges de Buenos Aires

Centro Cultural Borges de Buenos Aires

Por sua vez, para quem quiser aprender a dançar ou aperfeiçoar seus conhecimentos e técnica, segue o "Tango al paso", uma forma original de abordar a música desta cidade que se realiza aos sábados e domingos de Fevereiro, de 17 a 19 horas, no primeiro andar do Borges.Durante o mês de fevereiro, professores da milonga “Esta noche de luna”, da cidade de La Plata, estarão à frente deste espaço, pensado para aprender a dançar tango de forma simples e com ótimos professores. Todos os concertos, shows e aulas são de entrada franca e serão realizados no complexo cultural localizado na rua Viamonte 525, na Cidade de Buenos Aires.O ciclo de shows terá início no domingo, 5 de fevereiro, com o Quarteto feminino Ullmann, que oferecerá um repertório de tango instrumental para revisitar os maiores compositores da música da cidade, e continuará nos dois finais de semana seguintes com o RAM Trio e o Quinteto Revolucionário que apresentará “Celebração Piazzolla”.