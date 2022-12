5º Encontro Internacional de Motos Harley Davidson será realizado em fevereiro na cidade de Mar del Plata

Encontro Internacional de Motos Harley Davidson será realizado em fevereiro

Os organizadores esperam mais de 200 motocicletas da marca norte-americana para o encontro, já que na última ocasião, em plena pandemia, participaram uma centena de motociclistas."Durante esses dias seremos muito bons anfitriões, onde além de mostrar ao resto dos Harlistas as diferentes atrações que a cidade tem, haverá música, show, churrasco e atividades para mostrar as habilidades para 'montar' as motos em um ambiente com muita camaradagem", disse Ricardo Rackiewicz, uma das principais referências no mundo Harley.“Turistas e marplatenses poderão ver e ouvir o clássico ronco dos motores dos diferentes modelos de Harley como Street, V-Rod, Sportster, Dyna, Softail e Touring, durante esses dias pela cidade”, ou estacionadas em cima do hotel Sheraton em Mar del Plata, onde ficarão hospedados, acrescentou.Os interessados em participar do encontro podem fazer suas consultas através do site www.harleyclubmardelplata.com.ar. A inscrição tem um custo de 850 dólares por pessoa em base de hospedagem dupla no hotel de cinco estrelas e 550 dólares sem passar a noite.