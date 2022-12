"Falta só mais um passinho, mas temos que estar muito orgulhosos", disse o presidente argentino sobre a Copa do Mundo no Catar

O presidente Alberto Fernández

"Falta mais um passinho, espero que Deus esteja conosco no domingo, mas temos que agradecer muito por toda a felicidade que eles nos deram", disse o presidente aos meninos.As declarações do Chefe de Estado ocorreram quando chegou na Casa Rosada, onde foi perguntado sobre suas expectativas para o jogo do próximo domingo, em que a Argentina jogará a final do Mundial do Qatar 2022 com a França.Foi aí que lhe perguntaram sobre o possível resultado, e Fernández afirmou: "Acho que vamos ser campeões, mas para sermos campeões todos temos de fazer a nossa parte. Temos de dar muito apoio à seleção".O presidente destacou que "o que (os jogadores) fizeram é incrível" e afirmou que a equipe técnica possibilitou jogar "um futebol bonito como os argentinos gostam''.