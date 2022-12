Progressos significativos foram obtidos na pesquisa para combater a doença de Alzheimer

A pesquisadora argentina Diana Jerusaleminsky

“O que desenvolvemos foi um vetor (veículo) que transporta um gene que codifica um determinado anticorpo. Trata-se de um anticorpo artificial chamado scFv, diferente dos que produzimos em nosso organismo, e que tem uma seletividade muito alta para proteínas tóxicas que aparecem em abundância na doença de Alzheimer (DA)", explica a pesquisadora Diana Jerusaleminsky, codiretora do estudo com Sergio Ferreira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).O trabalho foi publicado na prestigiada revista internacional Molecular Therapy. O anticorpo original foi produzido por Adriano Sebollela, da Universidade de São Paulo (Brasil) em conjunto com William Klein, da Universidade de Northwestern em Evanston (Estados Unidos).Para comprovar a eficácia do referido vetor com o anticorpo, as e os pesquisadores realizaram testes in vivo em um modelo de ratos com a doença de Alzheimer.O vetor foi desenvolvido no âmbito de um projeto conjunto de Ferreira e de Jerusalinsky, em colaboração com Alberto Epstein e Anna Salvetti, especialistas em virologia do Conselho de Pesquisa Científica (CNRS) e do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisas Médicas da França (Inserm).