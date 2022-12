"A seleção de futebol está nos ensinando que se ganha em conjunto", afirma presidente argentino

O presidente Alberto Fernández

O Chefe de Estado liderou a inauguração das obras de valorização dos edifícios do Instituto de Física de La Plata (IFLP) e do Centro de Química Inorgânica (Cequinor) da Universidade Nacional de La Plata, nos quais foram investidos mais de 1.5 bilhão de pesos (cerca de 5 milhões de dólares), incluindo nesse valor tanto as obras de construção quanto as de consolidação.No início do ato, Fernández –formado, e professor da Universidade de Buenos Aires- elogiou principalmente a "enorme" casa de estudos superiores de La Plata e destacou o "orgulho" comum de todos aqueles que passaram pela educação superior pública argentina: "Nada nos diferencia, todos temos o mesmo orgulho, os mesmos objetivos".Acompanhado pelo Ministro da Ciência, Daniel Filmus; pela chefe de Desenvolvimento Social, Victoria Tolosa Paz; e pelo ministro da Produção da província de Buenos Aires, Augusto Costa, o presidente fez um discurso em que traçou um paralelo entre a dedicação dos cientistas argentinos, sua qualidade individual e capacidade de trabalho em grupo, com o que foi feito pela seleção de futebol na Copa do Mundo no Catar.Finalmente, o Presidente disse que enquanto depender dele, "o dinheiro que a ciência precisar", continuará sendo outorgado, "porque esse é o futuro da Argentina" e "só assim seremos um grande país, um país soberano".