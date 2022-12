Nova evidência refuta teoria da população da América há 50 mil anos

Os pesquisadores Augusto e Federico Agnolin

"Nosso estudo mostra que as ferramentas da Pedra Furada e de outros sítios próximos no Brasil nada mais eram do que o produto de macacos-prego quebrando nozes e pedras cerca de 50 mil anos antes do presente", disse o pesquisador Federico Agnolín,que pertence ao Museu Argentino de Ciências Naturais "Bernardino Rivadavia" (MACN-CONICET) e à Fundação Azara.Nesse sentido, prosseguiu: "A evidência mais forte desta última teoria era este sítio no Brasil, a caverna da Pedra Furada, localizada no nordeste do país. O que os pesquisadores propuseram foi que esses utensílios datados de aproximadamente 40 mil anos atrás, foram feitos por homens".As conclusões desta pesquisa foram publicadas recentemente na revista The Holocene. Conforme informado pelo Conicet, o trabalho dos pesquisadores está em linha com outros estudos muito recentes no Brasil que mostram que os macacos-prego usam ferramentas de pedra.“Eles vão a pedreiras de rocha arredondadas e lá escolhem uma rocha que consideram de tamanho adequado e a utilizam como martelo e uma pedra maior e achatada como bigorna com a finalidade de quebrar nozes. Eles também usam ferramentas para cavar e conseguir comida”, explica o comunicado da entidade.