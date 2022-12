"Paixão de Multidões", uma exposição do Museu Histórico Nacional para celebrar o amor pelo futebol

Museu Histórico Nacional

Com entrada gratuita por oito meses na sede da Calle Defensa, 1600, na Cidade de Buenos Aires, no tradicional bairro de San Telmo, a exposição oferece um passeio por camisas históricas, começando por uma usada em 1901 pelos jogadores do pioneiro Clube Alumni e inclui as que os grandes ídolos do futebol argentino usaram em diferentes equipes ao longo do tempo.O percurso pelas camisas da Seleção Argentina vai da que o Onzari vestia quando marcou um famoso gol olímpico em 1924 até uma de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2014, e outra de Lautaro Martínez na Copa América de 2021. Mas todas as décadas estão representadas e também as Copas do Mundo de 1978 e 1986.Outra parte da exposição será dedicada ao futebol feminino: a primeira partida data de 1913 e foi disputada na cidade de Rosario; em 1991 foi realizado o primeiro Campeonato de Futebol Feminino da Primeira Divisão A, e em 2019 foi concretizada a profissionalização. As camisas de Betty García –uma que ela usou na Copa do Mundo do México em 1971 e outra no Racing Club em 1978– fazem parte da exposição.Haverá também uma sala especial dedicada a Diego Armando Maradona. Ao lado de camisas e outros objetos do craque, um mural do artista SanSpiga se torna um dos pontos da mostra ideal para tirar uma selfie de futebol.