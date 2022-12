"Bariloche também é tango" chega à cidade patagônica

O Bariloche Tango Trio

O encontro "Bariloche também é Tango" que conta com o apoio da Cultura da província de Río Negro (sul) e do Ministério da Cultura da Nação, também contará com a presença de Ornella Simonetto, Matías Gualtieri, Anto Piccini, Tango Brujo, Mulenga Quartet e Misteriosa Buenos Aires, entre outras propostas.Mas, além disso, haverá aulas com professores reconhecidos internacionalmente, exibições de dança e milongas populares com grandes orquestras ao vivo, anunciou a Secretaria Municipal de Cultura.Como atração adicional, o festival terá um concurso de dança com participação gratuita para o público, que acontecerá no sábado e domingo na Fanny Newberry 111, na cidade de San Carlos de Bariloche.