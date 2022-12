Argentina terá mais de 700 chegadas de navios de cruzeiros com mais de 725 mil passageiros nesta temporada

Cruzeiros em Ushuaia (extremo sul)

O Porto de Buenos Aires recebe mais de 400.000 passageiros a cada temporada, segundo a média dos últimos 10 anos, com picos de 510.000 passageiros, resultado de desembarques de mais de 100 navios de passageiros, com picos de 162 em algumas temporadas.Os principais roteiros são, ao norte, Brasil e Uruguai e ao sul, Puerto Madryn, Ushuaia, Chile e Antártica. Na Argentina existem principalmente três portos de cruzeiros: o Terminal de Cruzeiros Quinquela Martín em Buenos Aires, Puerto Madryn (Chubut, Patagônia) e a cidade de Ushuaia (Tierra del Fuego, extremo sul da Patagônia).Nesta temporada, os cruzeiros operam principalmente com o Brasil e o Uruguai e também os que vão para o sul da Argentina. A chegada das embarcações começou no dia 21 de outubro com o desembarco do National Geographic Endurance, e terminará no dia 6 de abril com a chegada do Sea Spirit.Nesse período, Buenos Aires registrará 126 transbordos com a chegada de 38 barcos que transportarão 410.000 passageiros; Puerto Madryn terá 41 escalas, com 65.000 passageiros; e Ushuaia terá 535 chegadas, com 250.000 passageiros