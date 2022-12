Venda do autoteste de Covid aumentou quase 80% na última semana e bateu recorde histórico

Autoteste de Covid

Com base neste relatório, foi especificado que no sábado, 10 de dezembro, foram vendidos 5.087 autotestes, enquanto na segunda-feira, 12 de dezembro, as vendas subiram para 8.955 unidades.Esse número quase dobra o pico anterior dos últimos dias de maio com 5.645 vendas por dia. Além disso, quase 50% das pessoas que realizaram os autotestes deram positivo, coincidindo com o aumento de casos de Covid registrados.Atualmente existem seis marcas de autoteste disponíveis nas farmácias de todo o país para que o cidadão possa ter acesso ao seu controle em caso de suspeita de contágio de Covid-19.Da mesma forma, esclareceram que os resultados informados, seja pela própria farmácia ou pelo paciente por meio do celular, são declarados pelo Cofa ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para agregar esses dados à análise da situação geral do país.