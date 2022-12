Uma exposição reflete sobre as tensões e conflitos das grandes cidades pós-pandemia

Centro Cultural Kirchner (CCK) da cidade de Buenos Aires

A exposição procura abrir o debate sobre o "esgotamento de um modelo urbano sem planejamento nem desenvolvimento sustentável, atrelado a variáveis especulativas do mercado imobiliário", que "permitiu questionar as formas de circulação nestes espaços e a qualidade de vida do nosso habitat quotidiano", explica o texto curatorial em que trabalharam Julieta Escardó, Gabriel Díaz e Francisco Medail.A exposição pode ser visitada de quarta a domingo, das 14h às 20h, gratuitamente e sem reserva prévia, no CCK, localizado na rua Sarmiento 151 na cidade de Buenos Aires.Curador fixo do CCK há um ano e meio, quando lhe pediram para fazer um vínculo com o Arquivo Geral da Nação para reunir amostras de arquivo, Medail foi diretor artístico por seis anos do Buenos Aires Photo e nas duas últimas edições ele se ressignificou no segmento Homenagens daquela feira fotográfica, uma das mais importantes da América Latina.