Presidente argentino cumprimentou os jogadores da seleção de futebol: "fizeram uma Copa do Mundo incrível"

O capitão da seleção argentina de futebol, Lionel Messi

Fernández escreveu em sua conta no Twitter que "estes jogadores, esta comissão técnica e toda a delegação fizeram uma Copa do Mundo incrível, colocando a Argentina no topo". "Mostraram-nos que o caminho para a glória é sempre em equipe", acrescentou o presidente.E mandou uma mensagem esperançosa para a final: "No domingo, mais do que nunca e com toda a ilusão, vamos Argentina!".O chefe de Estado acompanhou as alternativas da partida desde a Residência Presidencial de Olivos, na província de Buenos Aires, e acompanhou sua postagem com um vídeo de um minuto e 21 segundos que repassa diferentes momentos da seleção nesta Copa do Mundo.A Argentina venceu por 3 a 0 a seleção da Croácia com um gol de pênalti de Lionel Messi e dois gols de Julián Álvarez, e selou sua passagem para a final da Copa do Mundo. No domingo 18, a Argentina enfrentará a seleção vencedora da semifinal entre a França e o Marrocos.