Organizações de direitos humanos reclamam investigação por viagem secreta de juízes e funcionários da oposição à fazenda de milionário inglês na Patagônia

O Juiz Federal Julián Ercolini

Esses requerimentos foram formulados em um documento apresentado durante uma coletiva de imprensa realizada esta manhã nas instalações da Ex-ESMA, na qual o Secretário de Direitos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, e membros das Avós da Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos e Detidos por Motivos Políticos e representantes de outras organizações.Também foi exigido ao chefe do Governo da Cidade de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, o "afastamento" do ministro da Segurança, Marcelo D'Alessandro, e do procurador da cidade de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, envolvidos nessa viagem que é investigada pela Justiça Federal de Bariloche."As organizações de direitos humanos vamos solicitar uma audiência ao Supremo Tribunal de Justiça, exigimos uma investigação completa da viagem ao Lago Escondido; apoiamos e instamos que as denúncias pertinentes sejam feitas perante o Conselho Nacional de Justiça, e consideramos que deve haver um julgamento acadêmico para Julián Ercolini. Também solicitamos a (Horacio) Rodríguez Larreta a remoção dos funcionários envolvidos no fato", apontaram.