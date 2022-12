Ministro da Economia da Argentina recepciona presidente do Congresso Judaico dos Estados Unidos

O ministro da Economia, Sergio Massa (dir) com o presidente do American Jewish Congress, Jack Rosen

O chefe do Ministério da Economia destacou em sua conta na rede social Twitter que “continuamos analisando as oportunidades de investimento que nosso país tem para a organização em áreas estratégicas como energia, mineração e tecnologia”.A visita de Rosen dá continuidade a outro encontro realizado em Washington, quando o ministro fez uma viagem oficial aos Estados Unidos."Agradeço a visita e o tempo compartilhado com Jack Rosen, presidente do Congresso Judaico Americano", escreveu o ministro.Massa e Rosen haviam mantido numerosos contatos em Nova York em outras ocasiões, nas quais analisaram possibilidades de investimentos.