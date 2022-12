A vibrante cena artística argentina será apresentada ao mundo em novembro de 2023

Museu de Arte Moderna de Buenos Aires

A notícia de Buenos Aires como sede foi anunciada durante o discurso de encerramento da 54ª conferência anual que aconteceu em Palma de Mallorca, Espanha, diante de 220 diretores de museus de todo o mundo, enquanto hoje Noorthoorn (por sua vez, membro do Conselho de Administração do Cimam), acrescentou detalhes sobre o evento que acontecerá de 9 a 11 de novembro do ano que vem.A importância do anúncio foi palpável pelos presentes no lançamento que aconteceu no café do Museu, localizado na Avenida San Juan 350 na cidade de Buenos Aires, no tradicional bairro de San Telmo.O evento contou com a presença, entre outros, da diretora do Proa, Adriana Rosenberg; o Ministro da Cultura da Cidade, Enrique Avogadro; o ex-diretor de Museus, Américo Castilla; Teresa Bulgheroni e Guadalupe Requena do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba); Germán Barraza, da Fundação Fortabat; e Silvina Pirraglia, diretora da galeria Hache e membro do conselho de administração de Meridiano.É também uma grande oportunidade para a América Latina e para dar entidade ao cenário latino-americano, onde raramente se realiza a conferência anual deste comitê, que já percorreu 30 países. Segundo os números que o Noorthoorn mencionou, aconteceu 31 vezes na Europa, oito na Ásia, duas na Austrália, nunca na África e algumas, cinco, nestas latitudes, incluindo México e Cuba.