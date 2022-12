Filme sobre os julgamentos da ditadura "Argentina, 1985" foi indicado ao Globo de Ouro

O filme “Argentina, 1985”

O filme, interpretado por Ricardo Darín e dirigido por Santiago Mitre, é inspirado na história real dos promotores da justiça Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo -interpretados por Darín e Lanzani, respectivamente-, que em 1985 apresentaram a acusação durante o julgamento das juntas militares da última ditadura militar."Argentina, 1985" concorre ao prêmio de Melhor Filme Estrangeiro com "RRR" (Índia), de S.S. Rajamouli; "Nada de novo no Front" (Alemanha), de Edward Berger; "Close" (Bélgica), de Lukas Dhont; e "Decision to Leave" (Coréia do Sul), de Park Chan-wook.O filme, candidato nacional ao Oscar, também representará o país nos Prêmios Goya, e acaba de completar uma série de festivais internacionais desde sua estreia na última edição do Festival de Veneza, como o Festival Internacional de Cinema de San Sebastian, onde ganhou o Prêmio do Público, o Festival de Cinema do BFI de Londres e o Festival Internacional de Cinema do Rio, entre outros.