Seis em cada dez transferências de dinheiro são realizadas via celular na Argentina

Seis em cada dez transferências de dinheiro são realizadas via celular

Segundo dados do último Relatório Mensal de Pagamentos de Varejo elaborado pelo Banco Central, os pagamentos feitos pelo Mobile Banking representam 60% das operações realizadas, quando em agosto era de 57% e no final do ano passado mal superaram 53%.Um total de 162,8 milhões de transferências foram feitas em outubro, um aumento de 7,1% em relação a setembro e mais que o dobro das 79,7 milhões que haviam sido feitas em outubro de 2021.A autoridade monetária explicou que uma dessas medidas foi no final de 2020, quando lançou o Transferências 3.0, um sistema inovador que incorporou a interoperabilidade dos códigos QR, para que uma pessoa que usa serviços financeiros possa efetuar transferências de pagamentos utilizando um telefone e com qualquer carteira virtual ou aplicativo de banco que ofereça este serviço.Desde dezembro do ano passado até agora, esse número tem se mantido em uma faixa entre 160 e 180 milhões de operações mensais.