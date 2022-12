Foram registradas 27.119 infecções por Covid na Argentina, 115% a mais que na semana passada

Vacina contra a Covid-19

De acordo com os dados divulgados, o número de mortes significa uma queda de 22% em comparação com a semana passada, quando foram registradas 9 mortes. Desta forma, são 130.041 óbitos oficialmente registrados a nível nacional e 9.766.975 contágios desde o início da pandemia.A pasta da saúde indicou que há 248 internados com Covid em unidades de terapia intensiva, com percentual de ocupação de leitos adultos nos setores público e privado, para todas as patologias, de 41,3% no país.As variantes circulantes na Argentina “são sublinhagens de Ómicron, altamente transmissíveis, replicam-se no trato respiratório superior e têm mutações que as fazem escapar da resposta imune”, acrescentou."Embora a eficácia das vacinas na prevenção da infecção diminui rapidamente para essas variantes, ela permanece alta na prevenção de doenças graves e mortalidade", refere o comunicado.