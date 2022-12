A potência do vidro e do fogo em uma exposição de Nora Barenghi no bairro de La Boca

A exposição da artista Nora Barenghi

Enquanto três grandes obras de mais de dois metros aquareladas convocam a atenção por sua magnitude e seu jogo de cores como vitrais decorados em chave artística, a frase "Minha ferida não prescreve" -feita em vidro- atravessa o silêncio e uma instalação de lanças como proas afiadas de barcos congelam o ar para os efeitos de gerar uma prática ritual.Barenghi (Bragado, 1965) é professora, bacharel em Artes Visuais e criadora de uma abundante e significativa obra que inclui grafismos, pinturas em diversos suportes e colagens, entre outros. Participou de inúmeras exposições individuais e coletivas e conquistou, entre outros, o primeiro Prêmio de Pintura no Salão Anual da Associação Latino-Americana de Artistas Plásticos.A artista começou a trabalhar nesta produção em 2020 e desde então todos os dias cozeu uma peça, pintou e reacendeu o lume do forno e com esse fogo também queimou as marcas indeléveis da vida, a "dor que não prescrever", "a mãe má", para dar espaço à criação artística: desta vez o vidro, como aquarelas, com toda a sua beleza."Ritual" pode ser visitada até meados de janeiro em Villafañe 101, bairro de La Boca, distrito das artes da Cidade Autônoma de Buenos Aires. Para agendar a visita, você deve entrar em contato com o Coletivo Periferia ou com a própria artista @norabarenghi pelas redes sociais.