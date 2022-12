O Iberá tem certificação como destino de astroturismo pela qualidade de seu céu

Astroturismo

Através do projeto Starlight Iberá, as fundações Starlight, Yetapá, Ideas for Change e GlobalCad juntamente com o Governo da província de Corrientes e em coordenação com a Nação, apresentam hoje os estuários como um destino de astroturismo após o encerramento da iniciativa que certifica o qualidade dos céus da referida região."Iberá é uma das maiores extensões certificadas como Reserva Starlight no mundo, a qualidade de seu céu é comparável a locais de alto interesse científico", declarou a astrofísica Antonia Varela, diretora da Fundação Starlight, a qual também afirmou que o Iberá se destaca por toda a sua riqueza natural, cultural e etnográfica ligada ao céu noturno.Nesse sentido, Diana Frete, guia e monitora Starlight do Portal Laguna Iberá na localidade de Carlos Pellegrini, assegurou que “este céu me conecta com o passado, com as pessoas da minha cidade, do Iberá e da cultura emblemática, com a figura das marisqueiras, que usavam as estrelas para se guiarem, quando não havia GPS; o mesmo céu que eles souberam interpretar e que eu adoraria poder contar”.Esse tipo de ações marca uma tendência que amplia seu leque de possibilidades lúdicas, com investimentos e até a oportunidade de obter certificação internacional.