Lei que protege o maior reservatório de carbono da Argentina é aprovada

Península Mitre, Tierra del Fuego (Extremo sul)

A iniciativa declarou como área protegida (ANP) "a porção terrestre do extremo leste do setor argentino da Isla Grande de Tierra del Fuego, a área marítima adjacente, as áreas marinhas que cercam a Isla de los Estados, Isla de Año Nuevo e ilhéus adjacentes e todos os espelhos, cursos de água, lagoas, ilhas e ilhéus interiores", de acordo com o texto do projeto.É uma área de 500.000 hectares que será dividida em um "Parque Natural Provincial da Península Mitre", como ambiente paisagístico e de conservação natural, uma "Reserva Florestal Natural da Península Mitre", um "Monumento Natural Provincial da Formação Sloggett", uma "Reserva Natural Costeira" e uma "Reserva Provincial de Múltiplos Usos".A área equivalente em suas dimensões a 25 vezes a cidade de Buenos Aires é conhecida por ser praticamente desabitada e por seu clima hostil que a torna um dos lugares mais inóspitos do mundo, além de seus sítios antropológicos e os vestígios de mais de 800 naufrágios em suas costas.No entanto, entre outras características do seu ecossistema, a península contém 84,4% do total de turfeiras do território nacional, zonas húmidas capazes de absorver e reter carbono, cumprindo assim um papel fundamental na mitigação da crise climática global.