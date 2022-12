Banco Mundial aprova empréstimo de US$ 200 milhões para melhorar a inclusão digital

Inclusão digital

“Este programa de financiamento para a Argentina não é apenas 200 milhões de dólares, mas também a oportunidade para milhares de meninas e meninos de todo o país acessem conectividade e equipamentos para diminuir essa desigualdade digital”, disse o ministro da Economia, Sergio Massa, em declarações registradas em nota do BM.O projeto "Fortalecimento da infraestrutura de dados para terminar com a desigualdade digital na Argentina" prevê beneficiar diretamente cerca de 350.000 residentes em áreas sem conexão localizadas em 300 municípios, 350.000 funcionários do setor público nacional e subnacional e 15.000 pessoas, a maioria mulheres, que recebem treinamento para fortalecer suas habilidades digitais.Em particular, o projeto financiará principalmente três atividades: de um lado, a extensão da infraestrutura de banda larga para fornecer acesso à Internet em áreas isoladas; Da mesma forma, assistirá ao lançamento de quatro novos centros de dados que funcionarão de forma descentralizada no país.O plano será financiado com um empréstimo de margem variável, reembolsável em 32 anos e tem um período de carência de 7,5 anos, detalhou o Banco Mundial.