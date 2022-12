Emplacamento de máquinas agrícolas registra alta mensal de 4,9% em novembro

Máquinas agrícolas

O acumulado em onze meses totalizou 7.280 unidades, com aumento de 9,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, e em comparação com as 6.636 do mesmo período de 2021, indicou a Divisão de Máquinas Agrícolas da entidade.No mês passado, foram emplacadas 62 colheitadeiras, 21,6% a mais do que as 51 unidades de outubro, e uma queda de 19,5% em relação a novembro de 2021, quando haviam sido registradas 77 unidades.Em relação aos tratores, 516 unidades foram emplacadas em novembro, com aumento de 5,3% em relação às 490 unidades de outubro e queda de 23,8% em comparação com novembro do ano passado, em que foram registradas 677 unidades.