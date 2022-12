Vice-presidenta Cristina Fernández é condenada a seis anos de prisão e inabilitada para o exercício cargos públicos

A vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner

Após ouvir a sentença contra ela, a ex-presidenta divulgou uma mensagem por meio de suas redes sociais e antecipou que em 2023 não será candidata a nenhum cargo eletivo, motivo pelo qual ficará sem privilégios a partir de 10 de dezembro do próximo ano.Os fundamentos da sentença proferida pelos juízes Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu e Andrés Basso serão divulgados em 9 de março de 2023, data a partir da qual as partes poderão apresentar seus recursos. A sentença só transitará em julgado quando esgotadas todas as instâncias, ou seja, quando o STF tiver respondido a todas as proposições que lhe chegam.No entanto, o tribunal absolveu o ex-presidente e os demais réus por maioria do crime de associação ilícita pelo qual os promotores do processo Diego Luciani e Sergio Mola os acusaram.O tribunal também condenou o empresário Lázaro Báez a seis anos de prisão como participante necessário na administração fraudulenta, enquanto o ex-secretário de Obras Públicas José López e o ex-diretor de Rodovias Nacionais Néstor Periotti também foram condenados a seis anos de prisão como co-autores do crime, ao mesmo tempo que ordenou sua inabilitação perpétua para o exercício de cargo público.Dos treze indiciados neste caso, três foram absolvidos: o ex-ministro do Planejamento Federal Julio De Vido, o ex-subsecretário de Obras Públicas Abel Fatala e o ex-presidente da Administração Geral de Rodovias Provincial de Santa Cruz (AGVP) Héctor Garro.