Produção de veículos cresceu quase 15% em novembro, segundo comparação anual em Argentina

Produção de veículos cresceu quase 15% em novembro

Enquanto isso, no acumulado de janeiro a novembro, a indústria automotiva produziu 499.774 unidades, entre automóveis e utilitários, o que marcou uma melhora de 26,6% em relação aos 394.904 veículos em igual período de 2021. O volume de veículos exportados em novembro foi de 31.365 unidades, o que significou queda de 16% em comparação com outubro.Nos onze meses deste ano, foram exportados 299.681 veículos, com aumento de 25% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram enviadas 239.672 unidades para diversos mercados.Há 10 dias, o governo nacional anunciou a prorrogação em 2023 da redução das alíquotas das tarifas de exportação para o setor automotivo, mecanismo pelo qual as empresas que aumentam suas exportações pagam 0% de retenção na fonte para vendas incrementais ao exterior.A indústria automobilística argentina apresenta os maiores níveis de produção desde 2014 e gera empregos há 27 meses consecutivos. A utilização da capacidade instalada ultrapassa os 65% (mais 10,6 pontos percentuais do que em setembro de 2021) e encontra-se nos níveis mais elevados desde pelo menos 2016.