Projeto de desenvolvimento de hidrogênio verde "está muito avançado", afirma governo argentino

Veículo a hidrogênio verde

A informação foi dada pela funcionária durante um encontro na Casa Rosada com a vice-ministra das Relações Exteriores e enviada especial para a Política Climática Internacional da Alemanha, Jennifer Morgan.“Nosso objetivo é ter um marco regulatório e de promoção para que o país participe de todos os elos da cadeia produtiva: desde a extração de recursos naturais até a produção de bens de capital como geradores e eletrolisadores”, disse Marcó del Pont.Autoridades do governo alemão destacaram as possibilidades de cooperação na área de energia renovável e manifestaram interesse em acompanhar o processo de desenvolvimento da economia do hidrogênio e do setor de lítio na Argentina.Da mesma forma, incluíram a cooperação em diferentes aspectos científico-tecnológicos, regulatórios e de financiamento, e destacaram valores comuns como a defesa dos direitos humanos, o meio ambiente e a participação das comunidades.