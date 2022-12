A província de Mendoza adiciona voos internacionais diretos e operará 35 viagens semanais em 2023

Província de Mendoza

A companhia Aerolíneas Argentinas confirmou dois novos voos diretos entre o Aeroporto Internacional do Galeão e El Plumerillo, na província de Mendoza, que se somarão a outros dois que terá com Guarulhos, em São Paulo, a partir de 23 de abril do ano que vem.A rota da companhia aérea nacional com o Rio de Janeiro começará a operar na terça-feira, 3 de janeiro, com aeronaves Boeing 737, com capacidade para 162 assentos na econômica e 8 na primeira classe. A companhia aérea brasileira Gol, por sua vez, operará um voo diário na rota Mendoza-São Paulo em 2023.A companhia Copa, do Panamá, terá a mesma frequência entre as estações aéreas de El Plumerillo e Tocumén, onde está localizado seu hub que conecta todo o Caribe e outros destinos internacionais.A Latam, por sua vez, tem quatro frequências semanais com São Paulo com máquinas Airbus A 32, que fazem escala em Mendoza, e seguem até Santiago do Chile.