O calor não diminui e picos de mais de 38 graus já são registrados no norte da Argentina

A zona centro e norte da Argentina experimentou um dia de calor intenso

O ranking da entidade que registra as temperaturas dos observatórios meteorológicos de todo o país alertou que às 12h, a cidades mais quente foi San Ramón de La Nueva Orán, em Salta, com 38,5 graus, seguida de San Fernando del Valle de Catamarca com 38,2 e Santiago del Estero com 37,8.Enquanto isso, os termômetros estavam acima de 30 em cidades da província de Buenos Aires, La Rioja, San Luis, Tucumán, Jujuy, Misiones, Cidade de Buenos Aires, Entre Ríos e Mendoza.O nível laranja significa um "efeito de moderado a alto, na saúde" e as temperaturas "podem ser muito perigosas, especialmente para grupos de risco", disse o SMN. Da mesma forma, o SMN informou que as temperaturas vão continuar aumentando no centro e norte do país durante a semana.