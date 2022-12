O Teatro Colón de Buenos Aires oferecerá uma programação variada e ampla em 2023

Teatro Colón de Buenos Aires

Com 11 títulos líricos, cinco balés e 20 concertos do ciclo de assinaturas da Orquestra Filarmônica de Buenos Aires, no próximo ano o coliseu máximo argentino terá uma programação ampla e variada.Ao longo do ano, Natalia Osipova, Roberto Bolle, András Schiff, Maxim Vengerov, Erwin Schrott, Maria João Pires, Vittorio Grigolo, Sonya Yoncheva, Mario Brunello e Giovanni Sollima também se apresentarão no palco do prestigiado teatro.Os mais destacados artistas internacionais chegarão ao cenário do Colón como parte do Ciclo Grandes Intérpretes, que contará com cinco concertos, com os pianistas András Schiff e Maria João Pires, o tenor Vittorio Grigolo, a soprano Sonya Yoncheva e os violoncelistas Mario Brunello e Giovanni Sollima.Finalmente, no âmbito do Ciclo Colón na Cidade, serão realizados diversos concertos e óperas de câmara que se distribuirão entre a Usina del Arte, a Praça do Vaticano, o Teatro Coliseo e a Colón Fábrica. Mais informações em https://teatrocolon.org.ar/es