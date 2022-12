É apresentada exposição Buenos Aires "Antropoceno" para conscientizar sobre o impacto de nossas ações no meio ambiente

A Fundação Proa

Arte, cinema, fotografia, vídeos, realidade virtual, realidade aumentada e ciência conformam esta exposição que investiga a influência humana no estado, a dinâmica e o futuro da Terra, que artistas canadenses vêm desenvolvendo em todo o mundo.O referido trabalho, que se apresenta pela primeira vez na Argentina, é celebrado por meios como The New York Times, Financial Times ou Hyperallergic.O título da exposição faz alusão a uma nova era geológica definida pelos resultados das ações humanas na Terra: "Nosso planeta se formou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Daquele momento até nossos dias, existem inúmeras formas de vida detectadas, enquanto os humanos habitam a Terra apenas 300.000-200.000 anos atrás", explicam no comunicado à imprensa.A Unesco define o termo Antropoceno como “o momento em que as atividades humanas começaram a causar mudanças biológicas e geofísicas em escala global”, o que inclui o uso de energias fósseis.Com curadoria de Sophie Hackett, Andrea Kunard e Urs Stahel, a exposição "Antropoceno" abre ao público no dia 17 de dezembro na Fundação Proa, Avenida Pedro de Mendoza 1929, no bairro portenho de La Boca, na cidade de Buenos Aires.